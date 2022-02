C’est l’imbroglio total à l’Hôtel de ville de Guédiawaye où le tout nouveau maire Ahmet Aidara a été installé ce jeudi en présence de son prédécesseur Aliou Sall. A l’issue du vote pour installer le bureau municipale, la coalition Yewwi Askan Wi s’est retrouvé avec 39 voix contre 37 pour Benno Bokk Yakaar.

Il y a 10 non-alignés qui ont été comptabilisés et qui rouleraient pour le maire sortant. Ce qui fait que le nouveau maire sera minoritaire dans le bureau du Conseil municipal.

Pour l’instant, des 11 adjoints au maire qui doivent être élus, seul le premier adjoint a été installé. Il s’agit de Cheikh Sarr, un proche de Aliou Sall, frère cadet du Président Macky Sall.

Une situation qui a poussé Ahmed Aidara et ses partisans d’interrompre le vote pour l’installation du bureau. Ils accusent le maire sortant Aliou Sall d’avoir acheté des conseillers de Gueum Sa Bopp et Wallu Sénégal à coût de billets de banque et parcelles de 150 m2 dans le Littoral. A l’intérieur de salle de délibération de la mairie comme à l’extérieur, les forces de l’ordre semblent débordées par la tension qui règne sur les lieux. Les nerfs se calmeront un moment. Mais, la trêve précaire sera vite rompue. Un conseiller municipal déchirera le calme en lançant: «Vous avez utilisé l’argent du contribuable pour payer les gens.» Ahmed Aïdara de saisir la balle au rebond : « Vous êtes des voleurs .»

Devant l’anarchie, l’animateur de Teuss lève la séance. Il s’explique: «Nous n’allons pas trahir la population. Ce qu’elle a dit est clair. Elle a demandé à Benno de quitter pour nous installer. Mais pourquoi trahir la population. Nous n’allons pas quitter cette salle. Et il n’y aura pas de vote. S’il y a vote il y aura holdup. Et ce coup d’Etat nous n’allons pas l’accepter», a déclaré Ahmed Aïdara.

Le nouveau maire Ahmet Aidara a demandé à la police d’évacuer la salle. En vain! Plusieurs personnes sont actuellement devant l’Hôtel de ville de Guédiawaye en train de dénoncer une “forfaiture” et crier “Aliou Sall voleur”.