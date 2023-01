Une dispute a viré au drame à Ndiaffate, une commune située à une dizaine de kilomètres de Kaolack. Bassirou Mbaye, un enseignant poignardé par son « ami » conducteur de Jakarta, le 22 décembre dernier, est décédé ce mardi.

« C’est mon collègue. Nous sommes dans une même cellule. C’est dans leur établissement qu’on tient les cellules. On est de surcroit des amis. Il (Bassirou Mbaye) a été victime d’une agression. Tout c’est passé dans le domicile où il était logé. Il avait quelques altercations avec le neveu du propriétaire de la maison. Il a vécu depuis longtemps dans le domicile. Monsieur Mbaye, c’est lui qui gérait pratiquement la ferme laitière du propriétaire de la maison. Avant les fêtes, notre défunt collègue professeur avait reçu un jour une facture appartenant au vieux, le propriétaire de la maison.

Quand il a reçu la facture, le neveu du propriétaire de la maison lui demande de vérifier la facture et notre collègue a refusé en soulignant qu’il n’a aucun rapport direct avec le neveu du propriétaire. Quand ils ont allé jusqu’à la ferme, Bassirou sort la facture pour la remettre au vieux. Je pense que le vieux aurait remettre son neveu l’argent pour payer la facture. Quand Bassirou a remis la facture au vieux, c’est par là que le neveu du vieux s’est lancé sur Bassirou en le taxant tous les noms d’oiseaux. C’est par là que le vieux s’est engueulé contre son neveu et le mettre en dehors de sa ferme. En sortant, il (le neveu du vieux) dit à Monsieur Mbaye que si nous nous rencontrions à la maison il va le tuer. Quand Monsieur Mbaye est allé à la maison, il ne pensait même pas que le neveu du vieux va passer à l’acte, pour corriger les évaluations de sa classe. Quand il se mettait à corriger les devoirs des élèves de sa classe dans sa chambre, c’est par là que le neveu du vieux s’est rentré dans sa chambre et le bat avec un bâton à deux reprises.

Quand il s’apprêtait à frapper pour une troisième fois, c’est par là qu’une dame s’est venu accrocher au neveu du propriétaire. Après Monsieur Mbaye a subi trois fractures sur la tête. Et après on l’a évacué vers l’hôpital régional de Kaolack et on le réfère à Dakar. Quand il était à Kaolack à ce moment il était dans le coma. Il a fait 10 jours à Dakar avant qu’on nous a appelés ce matin pour annoncer son décès. Le présumé avait pris la fuite mais j’ai eu des informations qu’on l’a appréhendé vers Thiès. C’est un acte ignoble vraiment à condamner. »