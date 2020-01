Téléphonie mobile : « Promobil » de Mbackiou Faye annonce une plainte contre Free

Promobile Sénégal, l’opérateur virtuel de Mbackiou Faye a annoncé jeudi son intention de poursuivre en justice Free , pour abus de confiance…

Entouré de ses avocats (Mes Baboucar Cissé et El Haji Diouf), l’homme d’affaires et non moins maitre d’œuvre de la construction de la mosquée Massalikul Jinane, a accusé le deuxième opérateur mobile de n’avoir pas honoré ses engagements et d’avoir fait « obstruction » au lancement de sa marque.

Pour rappel, le gouvernement à travers l’Artp avait donné la licence MVNO à la société GFM de Youssou Ndour, Origines SA de El Hadj Ndiaye et Sirius Telecom de Mbackiou Faye. Ce dernier pour sa part, avait signé un contrat d’assistance technique avec Tigo, actuel Free, pour pouvoir opérer sur le marché.

Dans une autre lettre adressée au Directeur général de l’ARTP, Mbackiou Faye avait annoncé qu’il rejetait « l’offre commerciale dans sa globalité » faite par Free Sénégal. Le désaccord, avait-il alors dénoncé, portait sur le tarif de communication à la minute de 4 FCFA hors taxe au lieu de 3,5 F CFA HT.

Selon l’homme d’affaires, cette donne n’a pas changé. Car « Free campe sur sa position et refuse de lui faire parvenir une convention commerciale sur la base des tarifs retenus par l’Autorité de régulation de télécommunications et des postes (ARTP) ».