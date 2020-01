Hamidou Diallo : « Le Sénégal est le seul pays au monde où on vend des poches de sang »

Le porte-parole de l’association nationale des insuffisants rénaux au Sénégal est très remonté contre les autorités de l’Etat notamment le ministre de la Santé. Dans un entretien à nos confrères de Igfm, il déplore le traitement des malades insuffisants rénaux et dénonce des magouilles dans la prise en charge. Hamidou Diallo dénonce surtout la vente de poches de sang aux malades, ce que rien ne peut justifier selon lui étant donné que la collecte de sang est gratuite.

« Vous donnez votre sang au centre de transfusion sanguine, ce sang nous est vendu à 7500 frs la poche. On vend les deux poches de sang à 15.000 frs. Dans aucun pays au monde on ne vend du sang, sauf au Sénégal », fustige Hamidou Diallo.