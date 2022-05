Kolda : Un enseignant meurt en pleine activité de sport

Modou Fall comme c’est de lui qu’il s’agit, a rendu l’âme suite à un malaise qu’il a eu au moment où il faisait du sport. Selon notre informateur, c’est en pleine activité que cet homme est tombé en syncope. Évacué à l’hôpital régional, le médecin a constaté un corps sans vie.

Les faits se sont déroulés dans la soirée de ce lundi. Une mort subite qui plonge le monde enseignant dans l’émoi et la consternation. Et déjà, les autorités scolaires s’affairent autour de la dépouille de cet enseignant en langue arabe qui officiait à l’école franco-arabe de Gadapara dans la commune de Kolda. L’heure et le lieu de l’enterrement ne sont pas encore indiqués officiellement pour le moment. Sur place, la tristesse et la désolation sont les mieux partagées dans la communauté éducative de Kolda qui perd encore un enseignant dévoué à la cause de l’école.