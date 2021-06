Cérémonie de remise de prix : Les lauréats de la 1e édition du challenge free innovation primés à coup de millions

La direction générale de “free” Sénégal a organisé hier Jeudi 10 juin 2021 au King Fahd Palace une cérémonie de remise de prix de sa première édition du “free innovation challenge” aux lauréats.

Le projet de cette initiative qui s’inscrit dans une volonté de l’opérateur téléphonique d’agir pour la croissance et la transformation numérique de notre pays a traversde nouveaux usages du numérique, le soutien à l’emploi et la formation, a enregistré 228 dossiers de candidature et en a retenu 5 grands gagnants.

Les plus distingués de ce concours ouvert à tous les acteurs de l’économie numérique: individus, association, start-up, entreprises, ont été primés à hauteur de:

10 millions de f cfa pour le premier prix gagné par Mamadou Oury Diallo de amarineras studio sous l’appellation de ” Langabouri”. L’objectif de son auteur est de palier à la déperdition culturelle dont sont victimes les jeunes dans les médias en proposant du contenu exclusivement local.

Le deuxième cagnotte de 5 millions portant le nom de ” Welfin” a été remporté par Seydina Mohamed Sène.

“Suñu Mbaay” de Mohamed El Bachir qui entend porter main forte aux agriculteurs a occupé la 3e place du podium.

Djim Momar Lo de ” procès one tech” auteur d’une application de detection de sommeil en alarme qui peut réveiller le conducteur sans le faire sursauter au volant quand celui ci venait à vouloir s’en dormir en conduisant et Khady Sy Savané de ” ma petite robe en wax” ont bénéficié de 2 millions à titre spécifique chacun: prix de l’impact social pour le premier et du prix de l’entrepreneuriat féminin pour la dernière citée.

La cérémonie a été clôturée par une dégustation de cocktail au grand bonheur des lauréats et des parents, amis et invités venus partager la joie des récipiendaires.