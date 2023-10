Tassette-Thiés : Le film de l’accident tragique qui a couté la vie de trois collégiennes sur le chemin de l’école

Une tragédie sans précédent a frappé le village de Tassette dans l’arrondissement de Notto, département de Thiès. Un terrible accident impliquant un tracteur a coûté la vie à trois collégiennes en classe de 5e et en a grièvement blessé deux autres.

Les jeunes filles, en route pour rentrer chez elles après une journée d’études, ont été violemment percutées par l’engin. Les faits se sont produits hier mardi dans l’après midi. Les deux autres jeunes grièvement blessé ont été transportés à l’hôpital régional de Thiés de même que les dépouilles des autres victimes.

Le conducteur du tracteur aurait perdu le contrôle de son véhicule pendant une course avec un autre tracteur. Il a été identifié sous le nom de B. Cissé, a pris la fuite avant d’être appréhendé par la police. Toutefois ils a été arrêté par la gendarmerie de Notto Diobass et placé en garde à vue.

Parmi les victimes se trouvent A. Ka, A. Ka et C. Ka, toutes âgées de moins de 15 ans et partageant la même classe. Le choc a bouleversé la communauté de Tassette Peulh, plongeant leurs familles et leurs proches dans une profonde douleur.

Les témoignages recueillis sur les lieux du drame ont dépeint une scène déchirante. D’après L’Observateur, Aminata Bâ, mère de l’une des victimes, a exprimé son désarroi face à cette tragédie inattendue, évoquant le rêve brisé de sa fille qui aspirait à un avenir meilleur.

D’autres témoins, dont Aliou Tall et Oumou Sow, ont partagé leur choc et leur peine après avoir été confrontés à la scène sur le lieu de l’accident. Des critiques ont également été formulées concernant la lenteur des secours, les villageois déplorant la longue attente des services d’urgence.

À Tassette Peulh, la communauté se prépare à rendre un dernier hommage poignant aux jeunes victimes dont l’avenir a été brutalement interrompu. Les funérailles des trois jeunes filles sont prévues pour mercredi.