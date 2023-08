Tamba : Les ASP demandent leur salaire pour le mois de juillet

Préoccupation et désolation ! Ce sont les sentiments des agents de sécurité et d’extension de Tambacounda (ASP) qui déplorent leurs conditions de travail difficiles.

Ils demandent à leur direction générale de les payer le mois de juillet le plus rapidement possible.«Nous demandons au management de nous verser nos salaires. Nous n’avons pas reçu notre salaire de juillet alors que c’est presque la fin du mois d’août, ce qui est anormal. Nous sommes des pères et des mères, et nos familles souffrent», font valoir les intervenants. Il a ajouté: “Nous ne demandons rien d’autre que le versement de notre salaire pour le mois de juillet”.

Par conséquent, ils menacent d’être entendus et n’écartent pas l’idée de frapper le macadam pour dénoncer les retards dans leurs salaires.