Tabaski et pèlerinage de Popenguine : Le ministre Yankhoba Diémé rassure sur le dispositif de transport

À l’approche des grands événements que sont la fête de Tabaski et le pèlerinage marial de Popenguine, les préoccupations liées à la mobilité des Sénégalais étaient au cœur d’un point de presse tenu ce vendredi à la gare des Baux Maraîchers. Le ministre des Infrastructures, des Transports Terrestres et Aériens, M. Yankhoba Diémé, a dévoilé un important dispositif logistique destiné à assurer un transport fluide, sécurisé et accessible à tous.

Dans une atmosphère empreinte de sérénité mais aussi de responsabilité, le ministre a annoncé l’ouverture de huit sites de départ à Dakar, dont deux réservés à la société publique Dakar Dem Dikk. Ces points stratégiques visent à désengorger les axes habituels tout en garantissant un meilleur encadrement du flux massif de voyageurs attendus durant cette période.

« Nous avons mis en place une organisation rigoureuse pour que chaque Sénégalais puisse voyager dans la dignité, la sécurité et le confort », a souligné M. Diémé, entouré de plusieurs acteurs majeurs du secteur des transports.

Le ministre a également insisté sur la dimension sécuritaire de l’opération. Une coordination renforcée entre les ministères des Forces armées, de l’Intérieur et des Transports permettra de mobiliser les moyens nécessaires pour prévenir les accidents et garantir un contrôle strict des véhicules et des conducteurs.

En marge de cette conférence, les professionnels du transport ont salué l’approche participative des autorités, qui ont consulté les parties prenantes pour co-construire un plan adapté aux réalités du terrain.