La journée du samedi 31 mai 2025 sera marquée par un ciel généralement nuageux à partiellement ensoleillé sur l’ensemble du territoire sénégalais, annonce l’Anacim.

Cependant, des pluies d’intensité variable sont attendues dès la soirée dans les régions du Sud, notamment à Kédougou, Tambacounda, Kolda, Bakel et Ziguinchor, avec un risque d’extension vers Koungheul et Kaffrine durant la nuit jusqu’à la matinée du dimanche 1er juin.

Sur le plan thermique, la chaleur persistera sur tout le pays, avec des températures maximales de 36 à 42°C dans le Centre et le Nord. Le littoral bénéficiera d’un temps plus clément, avec 28°C à Dakar et 30°C à Saint-Louis.

La visibilité restera bonne sur l’ensemble du territoire, et les vents souffleront du Sud-Ouest à l’Ouest, modérément, devenant d’Ouest sur le littoral nord.