Le Mouvement Mali Taabolo Kura qui signifie en français (Une nouvelle voie pour le Mali) exprime son plein soutien à la junte militaire assurant la Transition en cours au pays de Modibo Keita depuis 2020. Les responsales de ce mouvement ont manifesté leur solidarité au pouvoir de Assimi GOITA à travers un communiqué parvenu à notre rédaction dans lequel ils soulignent l’importance cruciale de permettre une continuité du processus pour assurer une Transition réussie au Mali.

Nous reconnaissons les défis complexes auxquels le Mali est confronté et affirmons fermement que la transition représente une étape indispensable pour établir la paix, la stabilité et la démocratie dans notre pays. Par conséquent, il est impératif d’assurer une transition réussie et durable, ce qui pourrait nécessiter une prolongation du délai initial précise le communiqué.

Suivant sa logique, le Mouvement Mali Taabolo Kura se dit favorable à l’extension du délai de transition afin de permettre à la junte Malienne de consolider leur position, de mettre en œuvre les réformes nécessaires afin de mener à bien les élections prévues.

Nous insistons sur l’importance d’une période de transition adéquate pour garantir une gouvernance efficace et assurer une représentation authentique de la population malienne. préconise-t-ils.

“En soutenant cette prolongation du délai de transition, nous encourageons vivement tous les acteurs politiques, la société civile et la communauté internationale de continuer à soutenir le Mali dans ce processus crucial. Il est essentiel de travailler ensemble pour surmonter les défis auxquels nous sommes confrontés et pour édifier un avenir meilleur pour notre nation.”

Pour consolider leur position, le Mali Taabolo Kura suggère aux autorités du pays l’organisation d’un Dialogue Inter Malien (DIM) inclusif, transparent et équilibré entre toutes les parties prenantes afin de garantir le succès de la transition. La participation de tous les acteurs maliens, y compris les diverses communautés et des groupes marginalisés, est essentielle pour construire un consensus solide et durable.

”En conclusion, le Mouvement Mali Taabolo Kura (Une nouvelle voie pour le Mali) réaffirme son soutien indéfectible à la transition en cours au Mali et exhorte à une prolongation du délai de transition au-delà du 26 mars 2024. Nous avons une confiance absolue en la capacité du Mali à surmonter les défis actuels et à bâtir un avenir meilleur pour tous les Maliens.”