Supposé de plus 7 milliards FCFA à Marine Le Pen : La RV invite Macky à faire une déclaration publique

La Coordination de la République des Valeurs/Réewum Ngor de France (parti de l’opposant Thierno Alassa Sal) interpelle solennellement Macky Sall pour qu’il fasse publiquement, une déclaration devant la nation sur les allégations graves portées contre sa personne par Cheikh Hadjibou Soumaré.

« Monsieur Soumaré a été successeur de Macky Sall au poste de chef du gouvernement du Sénégal. Ses propos sont à accueillir avec beaucoup de sérieux, à priori. Dans une note très minimaliste publiée par la presse, le gouvernement vient d’apporter des éléments de réponse par la voix de son porte-parole, Monsieur Abdou Karim Fofana, qui nous laisse sur notre faim. Nous considérons que cette affaire est beaucoup trop sérieuse et que la seule version qui vaille est celle du principal concerné, Monsieur Macky Sall », rappelle le parti dans un communiqué transmis à PressAfrik.

Par conséquent, la Coordination de la République des Valeurs/Réewum Ngor de France interpelle solennellement, le chef de l’État, Macky Sall, en sa qualité de « protecteur des intérêts de notre pays, pour qu’il fasse, publiquement, une déclaration devant la nation sur les allégations graves portées contre sa personne ».

« Monsieur le Président de la République, nous sommes en droit de savoir. Expliquez-nous ! », disent les cadres de RV. Qui ajoutent : « Si les propos de M. Hadjibou Soumaré étaient avérés, nous en serions profondément consternés. Une fois de plus, Macky Sall se serait montré incapable d’assumer les responsabilités morales qui incombent à sa fonction de chef de l’État ».

Par ailleurs, les partisans de Thierno Alassane Sall rappellent que leurs compatriotes de France, ainsi que l’ensemble des étrangers vivant dans ce pays, « subissent le racisme, la xénophobie, l’humiliation quotidienne de Madame Le Pen, de son parti et de toute personne véhiculant son idéologie ».

Marine Le Pen affiche d’une manière « décomplexée sa détestation et son rejet de l’étranger ». Malgré tout cela, le Président Macky Sall a trouvé le moyen de lui « dérouler le tapis rouge en catimini et pire… lui aurait donné une partie de nos maigres ressources. Ce serait non seulement une grave faute morale, mais aussi une insulte pour nous, Sénégalais, Africains et étrangers vivants en France », regrettent-ils.