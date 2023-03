Insolite á Thiés : Deux coépouses se crêpent le chignon pour du couscous

Pour une histoire de couscous, les deux coépouses M. Bâ et M. Samb, toutes les deux âgées de 22 ans, se sont violemment battues. A l’origine, le journal « L’Observateur », renseigne que la dame Bâ était sortie vaquer à ses occupations et sa coépouse a servi le dîner sans l’attendre.

De retour à la maison, celle-ci est allée demander à sa rivale de lui servir à manger, mais elle lui a répondu que le dîner était déjà fini. Suite à cela, M. Bâ a pris un pot pour aller se servir elle-même à manger, ce à quoi M. Samb s’est farouchement opposée. C’est ainsi qu’une bagarre a éclaté entre elles.

Au cours de la bataille, la dame Samb s’est servie d’un fer à repasser pour porter un coup à sa coépouse. Et cette dernière, pour se venger, a pris une machette et a failli couper le bras de son protagoniste. Gravement blessées, elles sont conduites à l’hôpital. Munies chacune de certificat médical, les deux coépouses ont chacune porté plainte pour « coups et blessures volontaires ».

Arrêtées, elles furent placées sous mandat de dépôt à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Thiés. Attraites devant la barre, chacune des prévenues a reconnu avoir porté des coups et blessures à l’autre. Toutefois, elles ont révélé, qu’elles se sont réconciliées en prison « après avoir discuté ».

Rendant son délibéré, le juge a condamné M. Bâ à 4 mois avec sursis et M. Samb à 1 mois avec sursis.