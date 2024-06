Un Sud-Africain présenté aujourd’hui au tribunal pour avoir…

Un Sud-Africain de 44 ans a été présenté mardi au tribunal pour avoir poignardé à mort une mère de famille et blessé son fils et son mari en raison des sympathies de la famille pour la cause palestinienne.

Grayson Beare est inculpé pour meurtre et tentative de meurtre pour cette attaque survenue dimanche dans une banlieue de Durban (Est), selon l’accusation.

“La femme est décédée et ses proches, poignardés à plusieurs reprises, ont été grièvement blessés”, a précisé le parquet dans un communiqué.

L’homme a été arrêté sur la scène du crime, à savoir le domicile des victimes, au petit matin dimanche “en possession d’un couteau ensanglanté”, a précisé la police. “La femme était morte, les deux blessés ont été hospitalisés d’urgence”.

La police a déclaré initialement que le motif de l’attaque n’était pas clair. Mais la petite fille de dix ans, seul membre de la famille saine et sauve, a raconté aux enquêteurs que “le suspect avait déclaré qu’il les poignardait parce qu’ils soutenaient la Palestine”.

Dans une vidéo relayée en ligne, le suspect, enchaîné aux chevilles après son arrestation, dans ce qui semble être un hôpital, dit qu’il a de la famille en Israël et lie l’attaque aux opinions de ses victimes sur la guerre à Gaza.

L’affaire a été renvoyée à la semaine prochaine, pour permettre d’“approfondir l’enquête et procéder à une évaluation psychiatrique” du suspect.

Depuis octobre, le conflit à Gaza a un fort écho en Afrique du Sud, qui compte la communauté juive la plus importante d’Afrique subsaharienne et dont le gouvernement, mené par l’ANC, est un fervent soutien de la cause palestinienne.

Pretoria a porté plainte contre Israël devant la Cour internationale de justice, l’accusant de “génocide” à Gaza.

L’attaque sans précédent du Hamas en Israël, qui a déclenché la guerre à Gaza, a entraîné la mort de 1.194 personnes côté israélien, en majorité des civils tués le 7 octobre, selon un décompte de l’AFP à partir de données israéliennes. En représailles, Israël a lancé une vaste offensive qui a fait jusqu’ici 36.550 morts, la plupart des civils, selon le Hamas.