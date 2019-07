Sport : Equipe nationale : Découvrez Le nouveau contrat en Or d’Aliou Cissé prolongé jusqu’en 2022

Dans un entretien publié par Jeune Afrique, le président de la FSF Me Augustin Senghor, rendait publique sa décision sur l’avenir du sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal, Aliou Cissé. L’ancien capitaine des « Lions » sera donc maintenu comme sélectionneur jusqu’en 2022 pour un total de 180 millions FCFA.

« Il n’y a aucune raison de ne pas continuer avec lui. Depuis sa nomination en février 2015, nous avons participé à deux CAN et à la Coupe du monde 2018. Notre objectif est bien sûr de remporter un jour la CAN. Il est aussi d’assurer notre présence en phase finale de chaque compétition de manière régulière. Nous avons misé sur la stabilité », a fait savoir Augustin Senghor.

Le sélectionneur sénégalais a réussi à qualifier le Sénégal au Mondial après 16 ans d’attente, puis est parvenu à la Finale de la Coupe d’Afrique des Nations, 17 ans plus tard. Des résultats qui ont naturellement amené à sa reconduction à la tête de la sélection nationale. La Fédération sénégalaise de football a donc décidé de le reconduire jusqu’en 2022 pour un salaire de 180 millions FCFA par an soit près de 15 millions par mois.