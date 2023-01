Les valeurs du travail: Le président Sanoussi Diakhité livre les secrets du succès...

Le président Sanoussi Diakhité a livré ce samedi 28 janvier 2023 à travers une conférence nationale organisée par l’Alliance des mouvements pour la force et l’intensité du travail dont il est le patron, les valeurs du travail, gage de souveraineté.

Après s’être dit heureux du nombre croissant des adhérents à son alliance, des nombreuses délégations venues de Fatick, de Dagana, de Kolda et ailleurs mais aussi la présence de l’éminent professeur Mary Teuw Niane qui a réhaussé le niveau de ce rendez vous, le président Diakhité a révélé que l’ambition première de l’alliance des mouvements pour la force et l’intensité du travail est d’abord et avant tout la création de formations capables de transformer les expériences d’inventions.

L’orateur du jour qui a tenu a rappeler que le seuil de pauvreté de notre pays est très élevé a indiqué tout de même que notre société promeut le travail par l’endettement qui engloutit 70% des richesses à amasser et crée une lenteur sur la transformation et l’accès à l’objectif visé.

Monsieur Diakhité a dans la même dynamique affirmé que notre pays n’est pas en manque de travail ni travailleurs vu qu’il y a neuf ( 9 )millions de force de travail mais que chez nous, l’on ne travail pas pour se développer mais pour se nourrir.

Mieux, le patron de AM-FIT a invité les organismes étatiques à revoir leurs stratégies de création d’emplois en promouvant la formation pour mieux autonomiser les travailleurs. Sanoussi n’a pas aussi manqué de rappeler qu’il est fort possible de rester au Sénégal, d’y travailler et y réussir. Monsieur Diakhité a rajouté que, ce qui pousse certains à aller en Europe est à porter de main chez nous.

