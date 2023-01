Sortie sur Zidane: la classe politique française demande le départ de Noel Le Graet

Interrogé pour savoir si l’ex-entraîneur du Real Madrid, qui faisait office d’option N.1 à la tête des Bleus en cas de non-renouvellement du contrat de Didier Deschamps, l’avait appelé ces derniers jours, Noël Le Graët s’est montré dimanche sur RMC très cassant. “Je ne l’aurais même pas pris au téléphone”, a-t-il lâché. “J’en n’ai rien à secouer, il peut aller où il veut”, avait-il ajouté en référence à des propositions reçues par Zidane, actuellement sans club.

“Il faut au moins des excuses et puis il faut se poser la question de savoir si Noël Le Graët est encore à même de diriger la fédération”, a abondé le secrétaire général de Renaissance, Stéphane Séjourné, sur le plateau de Public Sénat.

M. Le Graët a présenté des excuses à Zinédine Zidane lundi dans une déclaration à l’AFP.

Cette polémique s’ajoute à “d’autres sujets encore plus graves vraisemblablement qui concerne Noël le Graët, notamment sur les questions (…) de violences sexuelles, d’atteintes sexuelles”, a rappelé de son côté la cheffe des députés Renaissance à l’Assemblée nationale, Aurore Bergé, sur France Inter. “La question de sa place et de la présidence de la Fédération doit être posée”, a-t-elle ajouté.

Le magazine So Foot accuse le patron de la FFF, qui le récuse, d’envois de SMS à caractère sexuel à des salariées et d’ex-salariées de la fédération non identifiées. La ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra a lancé un audit sur le sujet.

“Il faut qu’il s’excuse et il faut peut-être qu’il envisage sa succession”, a estimé le président du Rassemblement national Jordan Bardella sur RMC/BFMTV, ajoutant que “quand à un moment donné, on sent qu’on décline, il faut savoir se retirer avant qu’il ne soit trop tard”.