Société : Un ancien étudiant et gardien de but fait 80 victimes

Gardien de but de l’Asc Khandalou de Yeumbeul, les enquêteurs de la DSC ont recensé 80 victimes présumées, âgées entre 16 et 21 ans, avec le même nombre de vidéos compromettantes dans le téléphone portable du mis en cause.

Titulaire d’un Bac L2, ancien étudiant à l’Eno de Guédiawaye, Harona, 25 ans et domicilié à la Cité Sonatel de Malika, «chassait» ses proies sur les réseaux sociaux, depuis 2019, en créant de faux profils de femmes.

Les vidéos compromettantes en main, il réclamait ses victimes entre 30 000 et 40 000 Fcfa et même, parfois, des rapports sexuels. Si ses victimes refusaient, il envoyait les vidéos compromettantes à Kocc Barma.