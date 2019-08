Société: Qui est Djiadji Diouf, le leader LGBTI au Sénégal ?

Sur la toile, il fait le buzz depuis quelques semaines. Ce, après avoir publié une vidéo où il explique les objectifs de son association, AIDES. Il milite à visage découvert en faveur de la cause LGBTI. Lui, c’est Diadji Diouf, un gay sénégalais qui s’assume.



2008, il est incarcéré pour actes contre nature

Djadji Diouf, c’est un homosexuel sénégalais qui ne se cache pas. Il a déjà eu à accorder des entretiens à des médias comme RFI afin de faire connaître ses actions. Son combat: défendre ceux qu’il appelle « minorité clé » (homosexuels, lesbiennes, transgenres…).

Dans une de ses interviews avec le site internet «La Libre.Be », il avait avoué n’avoir «peur de rien. De quoi ? Je n’ai pas choisi d’être gay. Si on me dit que je peux payer pour m’en débarrasser, je le fais ».



En fouillant dans son passé, on apprend qu’en 2008, il écopait d’une peine de 8 mois de prison pour acte contre nature et association de malfaiteurs. Au tribunal il avait admis être homosexuel. Malgré cet aveu, il est sorti 4 mois plus tard de prison pour défaut de preuve.

Porte-parole d’Africa Gay

Membre de l’association Prudence, il a ensuite créé AIDES, association de lutte contre le VIH qui œuvre aussi à la création d’un environnement favorable aux LGBT. Une association sise à Dakar, qui compte 635 membres dont 593 HSH/LGBTI, 42 lesbiennes, 96 PVVIH dont 22 volontaires. Des informations vérifiables sur la plateforme Elsa. Djiadji est également porte-parole du réseau Africa Gay.