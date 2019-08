La première attaque, qui a fait vingt morts à El Paso, au Texas, a été qualifiée de terroriste. Neuf personnes ont été tuées plus tard à Dayton, dans l’Ohio.



Le suspect était armé d’un « canon long et de nombreuses munitions », a déclaré Matt Carper, un officier de la police locale. « Nous avions plusieurs policiers dans le quartier lorsque cet incident a débuté, aussi y a-t-il eu un très court épisode de violence, on a eu beaucoup de chance », a-t-il ajouté. La maire, Nan Whaley, a précisé que l’assaillant portait un gilet pare-balles. La police travaille sur l’identification du tireur et le FBI (police fédérale) est sur place pour porter toute l’assistance nécessaire, d’après M. Carter.

« Potentiel crime haineux »

Les Etats-Unis sont à nouveau endeuillés. Moins de vingt-quatre heures après une première attaque survenue au Texas et ayant fait vingt morts, neuf personnes ont été tuées, dimanche 4 août, par un tireur à l’autre bout du pays, dans l’Ohio. Il s’agit des 250e et 251efusillades ayant touché quatre personnes ou plus depuis le début de l’année aux Etats-Unis, selon l’ONG Gun Violence Archive.

Dans l’Ohio, Etat du nord-est du pays, tout s’est passé « en moins d’une minute », selon le maire de la ville de Dayton. Malgré l’intervention très rapide des policiers, le tireur a eu le temps de faire neuf morts et vingt-sept blessés. Le tireur a ouvert le feu vers 1 heure du matin près d’un bar, le Ned Peppers Bar, a expliqué un policier sur la chaîne locale WHIO-TV7. Il a aussitôt été abattu par les forces de l’ordre.



Quelques heures plus tôt, c’est dans la ville d’El Paso qu’a eu lieu ce que les autorités fédérales qualifient dimanche « d’acte terroriste intérieur ». Vingt personnes sont mortes et vingt-six autres ont été blessées, dont certaines sont dans un état critique. L’attentat est survenue en milieu de matinée aux abords d’un hypermarché Walmart prisé de la communauté hispanique.

Le tireur, un homme blanc de 21 ans, a été interpellé et placé en garde à vue. Des vidéos amateurs montraient des scènes de chaos, avec des clients qui courent pour se mettre à l’abri et des corps inanimés au sol. L’attentat « a été conçu pour terroriser une population civile en particulier », a affirmé le procureur fédéral.

« Actuellement, nous avons un manifeste de cet individu qui indique qu’à un certain degré il a un lien avec un potentiel crime haineux », avait déclaré plus tôt le chef de la police d’El Paso, Greg Allen, au cours d’une conférence de presse. Ce texte dénonce notamment « une invasion hispanique du Texas » et fait référence à la tuerie commise par un suprémaciste blanc dans des mosquées de Christchurch en Nouvelle-Zélande qui avait fait 51 morts, le 15 mars.

« Agir »

Les Etats-Unis, où le port d’armes est légal, sont régulièrement endeuillés par des fusillades qui touchent aussi bien les écoles que les lieux de culte, de travail ou les commerces. Comme après chaque bain de sang, plusieurs voix se sont élevées pour réclamer une meilleure régulation du marché des armes à feu. « Il est grand temps d’agir et de mettre un terme à cette épidémie de violences liée aux armes », a ainsi tweeté le favori de la course à la primaire démocrate Joe Biden. Le président, Donald Trump, a, lui, dénoncé une fusillade « tragique » et « un acte lâche ». « Il n’y aura jamais de raisons ou d’excuses pour justifier le meurtre de personnes innocentes », a-t-il tweeté.

Dimanche, le pape François s’est dit « spirituellement proche des victimes des épisodes de violence qui ont ensanglanté ces jours-ci le Texas (…) et l’Ohio, touchant des personnes innocentes aux Etats-Unis ».

AFP