Covid-19, point du jour : 4 décès supplémentaires.

Ce mardi 20 avril 2021, le Ministère de la Santé et de l’Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après : Sur 911 tests réalisés, 15 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 1.65 %.

Les cas positifs sont répartis comme suit : 7 cas contacts suivis par les services; aucun cas importé enregistré dans les différentes portes d’entrée du pays et 8 cas issus de la transmission communautaire repartis dans les localités suivantes : 4 à Dakar et sa banlieue et 4 dans les autres régions.

61 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 17 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation.