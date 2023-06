Suite à un verdict inique concernant l’affaire du complot orchestré contre M. Ousmane Sonko depuis février 2021, le peuple sénégalais s’est une fois de plus mobilisé pour résister à la dérive de nos institutions.

Malgré le lien évident entre la déviance institutionnelle et la résistance populaire, le ministre de l’Intérieur a, comme à son habitude, fait une déclaration irresponsable et mensongère. M. Antoine Felix Diome assume la posture répressive du gouvernement dans les rues, avec le comportement des forces de défense et de sécurité, mais également sur les réseaux sociaux, en restreignant l’accès à Internet.

Pire encore, il annonce une intensification de la répression sous le prétexte fallacieux de sécuriser les intérêts de la bureaucratie néocoloniale. En réponse, le FRAPP demande au peuple sénégalais de continuer la résistance. Le noble peuple sénégalais a l’opportunité historique de pousser à la démission le gouvernement indigne du Président Macky Sall.

Le Secrétariat Exécutif National (SEN) du FRAPP