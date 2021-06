Kewoulo avait il y a quelques jours tiré la sonnette et alerté l’opinion sur le retour sur scène de l’affaire Adji Sarr VS Ousmane Sonko et les suites déplorables qu’elles pourront engendrer pour ce pays. 72 heures après notre vidéo, voila l’interview exclusive de, Fabirama Sarr, le père de la sulfureuse accusatrice de Ousmane Sonko.

Réalisée par DakarActu, elle a été tournée à Djirnda, à l’ouest de Foundiougne, dans le village d’origine de Adji Sarr, où des festivités avaient été organisées par un collectif de soutien à la cause de la jeune dame qui a accusé Ousmane Sonko de viol avant de se perdre dans des conjectures et supputations. Aussi, comme l’avait prédit Kéwoulo, cette sortie sera suivie par de nombreuses actions concrètes dont le but et de faire renaitre des tensions sociales dont l’objectif et de divertir les populations et préparer le pays à des élections mal préparées au cours desquelles les voix discordantes de celles du régime ne seront pas audibles.

Si le père de Adji Sarr s’est tout juste limité à défendre sa fille et à la présenter comme “une talibé de Baaye”, “une fille bien” sans manquer de demander pardon à Ousmane Sonko pour tout le tort que sa fille lui a causé, son camarade de plateau qui se dit “le grand-père” Adji Sarr n’a, pour sa part, pas manqué de raviver les tensions. Dans cette interview, il a rappelé les liens anciens qui unissent Sérères et Diolas autours de l’héritage de Aguène et Dianbone. Mais, alors que l’on croyait que l’homme n’allait se limiter qu’à parler du bien qu’il connait de Adji Sarr, le “grand-père” s’est permis de porter de graves accusations et d’adresser des menaces que Kewoulo se refuse de rapporter.