Société : Aminata Assome Diatta fixe le prix du ciment et menace

Une diminution de plus 5 mille francs a à été effectuée sur le coût du ciment. Le ministre du Commerce et des Petites et Moyennes entreprises, Aminata Assome Diatta à travers un arrêté ministériel fixe de nouveaux prix pour le ciment qui connaît une hausse. Selon les informations fournies par le document , « les prix plafond, toutes taxes comprises (TTC), du ciment de type 32.5, sont fixés la région de Dakar à 67.000 francs la tonne pour le prix en usine. Chez le distributeur de ciment, elle est vendue à 73.000 francs et en 3 650 francs le sac de 50 kg par détail ».