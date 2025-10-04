Silence de Mimi Touré : Moustapha Dième dénonce les manœuvres d’un « cabinet noir »

La récente sortie médiatique de l’ancien président Macky Sall a ravivé le débat politique national. Mais ce qui a retenu l’attention de plusieurs observateurs, c’est le silence de Mme Aminata Touré. Une absence de réaction qui, loin de passer inaperçue, suscite interrogations et commentaires. Certains y voient un mutisme « intrigant », tandis que d’autres, dans une logique qualifiée de « manipulation », tentent de jeter le doute sur la loyauté de l’ancienne Première ministre, en la soupçonnant de collusion secrète avec Macky Sall.

Des accusations que le Coordonnateur national du mouvement MIMI 2024, Moustapha Dième, rejette catégoriquement. « Quelle ineptie ! Une analyse ne peut être aussi erronée que fallacieuse, de la part de ces oiseaux de mauvais augure », s’insurge-t-il, accusant un « cabinet noir » d’œuvrer en sous-main pour ternir l’image de Mme Touré.

Pour Moustapha Dième, les Sénégalais n’ont pas la mémoire courte : « S’il y a un leader politique qui s’est fort bien distingué dans la bataille contre le troisième mandat de Macky Sall et le report de l’élection présidentielle, c’est bien Mme Aminata Touré. »

« Une sentinelle vigilante » du Sénégal

Il rappelle que l’ancienne garde des Sceaux a joué un rôle décisif, aussi bien au niveau national qu’international, dans la mobilisation qui a conduit au départ de Macky Sall.

Même silencieuse, Mme Touré demeure au-devant de l’actualité politique, souligne le responsable de MIMI 2024. « Constante et fidèle à ses principes, Mme Aminata Touré reste foncièrement ancrée sur les valeurs de la bonne gouvernance et de l’État de droit. C’est son ADN », déclare-t-il.

Selon lui, l’ancienne Première ministre n’a jamais été motivée par des règlements de comptes ou des combats personnels : « S’acharner sur un adversaire qui est déjà à quatre appuis n’est pas sa tasse de thé. »

Moustapha Dième insiste : l’engagement de Mme Touré pour la justice et la reddition des comptes reste intact, en particulier pour honorer la mémoire des « 82 martyrs tombés sur le champ de défense de la démocratie ».

Pour le Coordonnateur national de MIMI 2024, Aminata Touré demeure « mobilisée pour la reddition des comptes et pour que justice soit rendue au peuple sénégalais tout entier ». Et de conclure : « Elle restera toujours engagée pour le Sénégal dont elle constitue l’une des sentinelles vigilantes. Sénégal rek mo niou nior. »