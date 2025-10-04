Guy Marius Sagna à l’écoute de Bocar Samba Dieye, 18 ans de résistance contre la CBAO

Le député Guy Marius Sagna a annoncé avoir eu une rencontre riche en enseignements avec Bocar Samba Dieye, surnommé la « bibliothèque vivante ». Figure emblématique de la résistance citoyenne, BSD mène depuis 18 ans une lutte acharnée contre la CBAO Attijariwafa Bank, symbole pour lui d’injustices financières et sociales.

« Je suis allé l’entendre, l’écouter, comprendre et éventuellement voir ce qu’un député au service de son peuple peut faire », a confié Guy Marius Sagna, soulignant l’importance de tirer des leçons de ce long combat pour mieux défendre les citoyens sénégalais face aux puissances économiques.

Pour l’élu, l’expérience et la détermination de Bocar Samba Dieye constituent un patrimoine immatériel dont doivent s’inspirer les représentants du peuple. « Les 18 ans de lutte, de résilience et de résistance de BSD face à la CBAO Attijariwafa Bank sont une source d’enseignement pour quiconque veut sincèrement servir le peuple », a-t-il affirmé.

Cette rencontre, que Guy Marius Sagna promet de prolonger par des initiatives concrètes, met en lumière les défis liés à la protection des droits des citoyens dans leurs rapports avec les institutions financières. « À suivre ! », a-t-il conclu, laissant entendre que cette démarche ne s’arrêtera pas à une simple visite de courtoisie.