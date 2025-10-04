Sédhiou: Ce que l’on sait sur le berger découvert mort au milieu de son troupeau

La région de Sédhiou a été plongée dans la tristesse et la consternation ce samedi 4 octobre 2025, suite à la découverte du corps sans vie d’un berger dans le village de Tognataba, commune de Baghère.

La Brigade de proximité de gendarmerie de Tanaff a été alertée vers 9 heures de la découverte macabre. La victime, identifiée comme étant D. Ba, a été retrouvée morte au milieu de son troupeau de bœufs selon des sources de Seneweb.

Le berger, âgé de 56 ans, marié à trois épouses et père de 22 enfants, était connu pour sa routine quotidienne. Chaque soir vers 18 heures, il se rendait en forêt pour contrôler et surveiller ses bœufs, y restant jusqu’aux environs de minuit avant de rentrer chez lui.

Les circonstances du drame

Dans la nuit du vendredi 3 au samedi 4 octobre, D. Ba n’est pas rentré chez lui comme à son habitude. Son téléphone sonnait dans le vide, inquiétant sa famille. Ce n’est que le matin qu’un de ses enfants, venu au troupeau, a fait la tragique découverte.

Les constatations effectuées par les gendarmes, en présence de l’Infirmier Chef de Poste (ICP) de Baghère, ont révélé :

Une blessure par balle au niveau du ventre, une seconde blessure au flanc arrière droit, un fusil de chasse de calibre 12 mm appartenant à la victime, retrouvé à trois mètres du corps, sept cartouches de recharge et deux cartouches non tirées à l’intérieur du fusil selon des sources de Seneweb.

Une fouille approfondie des environs immédiats n’a permis la découverte d’aucun autre élément pouvant éclaircir les circonstances.

Les premiers éléments de l’enquête laissent penser à une possible tentative de vol de bétail qui aurait mal tourné. Toutefois, selon la famille du défunt, aucun bœuf ne “manque à l’appel”, le troupeau étant au complet, ce qui soulève des questions sur le mobile exact de cette tragédie.

Le corps sans vie de D. Ba a été déposé à l’hôpital régional de Kolda pour autopsie.