Siège APR : Une bataille rangée gâche la remise des parrains à Amadou Bâ

Les responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar du département de Dakar n’ont pas pu remettre les fiches de parrainages au candidat Amadou Bâ, vendredi. Initialement prévue à la permanence de l’Alliance pour la République, la cérémonie n’a pas pu se tenir. Du moins, elle a été interrompue avant l’arrivée des responsables à cause d’une bataille rangée. Et pourtant, après la délégation de Thiès, les militants de Dakar ont pris place pour accueillir leurs responsables.

Selon nos confrères de Actusen, une première bagarre qui a éclaté entre certains agents de sécurité et des militants est même passée inaperçue à cause de l’ambiance qui régnait dans le bâtiment. Malheureusement, ce ne sera pas le cas pour la seconde confrontation entre apéristes. D’ailleurs, des blessés ont été enregistrés, parmi lesquels une journaliste qui a atterri à l’hôpital. Finalement, la manifestation a été interrompue et le bâtiment vidé.