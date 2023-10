Le nouveau ministre de l’Intérieur, Sidiki Kaba, a pris du service hier mardi. Lors de la cérémonie de passation de service avec son prédécesseur Antoine Felixe Diome, M. Kaba a tenu à rassurer les acteurs politiques dont certains l’ont déjà récusé, sur l’organisation de l’élection présidentielle du 25 février 2024. Il leur a fait savoir que «le verdict des urnes qui sera le verdict du peuple sera respecté».

“La feuille de route qui m’a été confiée par le président de la République Macky Sall est de faire de sorte que ces échéances se passent dans des conditions optimales où chaque Sénégalais pourra, dans la paix et dans la sécurité, aller voter, rentrer chez lui et attendre les résultats », a-t-il déclaré.

Sidiki Kaba a tenu à assurer que : «le verdict des urnes, qui sera le verdict du peuple, sera respecté. Le choix du peuple sera respecté ».

M. Kaba a rappelé que le Sénégal est un pays de vieille tradition démocratique. Et la prochaine présidentielle ne fera pas l’exception car, à l’en croire, il tient à ce que ces joutes se fassent de manières démocratiques, libre et transparente. «Les services du ministère de l’Intérieur ont toujours organisé des élections avec le travail de mutualisation des expériences», a soutenu l’actuel ministre de l’Intérieur.

M. Kaba de rappeler les actes posés par les présidents Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, qui ont tous deux félicité leurs adversaires et reconnu leurs défaites au sortir d’une présidentielle ou encore Léopold Sédar Senghor qui a volontairement quitté le pouvoir. Selon Sidiki Kaba, le président Macky Sall ne fera pas moins qu’eux, d’autant plus qu’il a déjà posé les jalons.

«Macky Sall a pris la décision de ne pas se présenter à une nouvelle candidature et rien ne l’y obligeait ; car la Constitution le permet ; car ayant une jurisprudence bien établie en la matière», a-t-il conclu.