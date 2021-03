Sidiki Diabaté s’incline devant la mémoire de Thione Seck

Sidiki Diabaté est visiblement très affecté par le décès de Thione Seck, ce dimanche. Proche de la famille du défunt et surtout de Waly Balago Seck, il a tenu à lui rendre hommage sur Facebook.

«C’est avec une profonde tristesse que je viens d’apprendre le décès de pape Thione Seck, une figure emblématique de la musique sénégalaise.

En cette douloureuse occasion, au nom de ma famille et à mon nom propre, j’adresse mes condoléances les plus attristées à toute la nation sénégalaise, à la famille de l’illustre disparu et singulièrement à mon frère et ami Wally Seck.

Que l’âme du légendaire repose en paix», écrit le chanteur malien.