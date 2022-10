Ils sont poursuivis pour insultes à l’endroit de feu Thione Seck et de sa famille. Il leur est reproché par la famille de Thione Seck d’avοir diffusé des vidéοs via le réseau social Tik-tok des insanités sur le défunt chanteur et sa famille. Et Liw risque six mois de prison ferme.

Serigne Massamba Sène, alias «Prince Tiak Tiak » a été cueilli dimanche soir par la SR et placé en garde à vue pour offense au chef de l’Etat.

Dans une vidéo partagée sur TikTok, le mis en cause insultait de mère, et à visage découvert, le Président Macky Sall.