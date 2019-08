Série de cambriolages à Dakar : un gendarme auxiliaire arrêté par la Section de recherches

Le gendarme auxiliaire P.S. Sagna a été discrètement arrêté par la Section de recherches de la gendarmerie nationale. Recherché depuis janvier 2019, suite à son implication présumée dans une série de cambriolages à Dakar, il a passé la journée d’hier, lundi 19 août, dans la cave du Palais de justice de Dakar.

« Libération » qui donne l’information, indique qu’un agent de police cité dans la même affaire est activement recherché. En effet, la Sûreté urbaine (Su) avait mis fin aux agissements d’une bande de malfrats non identifiée et neuf (9) autres individus dont une femme comme étant les principaux acteurs et receleurs.



L’enquête de la Sûreté urbaine avait formellement mis en cause un agent de police et un gendarme auxiliaire. Ces derniers qui étaient visés directement par l’information judiciaire, avaient pris la fuite.

Les résultats de l’enquête ont révélé que les hommes en tenue étaient liés directement aux cambriolages. Pire, ils faisaient le guet, parfois habillés en tenue, lorsque les cambrioleurs se livraient à leur sale besogne.