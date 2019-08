Agathe Auproux a décidé de raconter sa bataille contre le cancer dans un livre

Guérie de son cancer, Agathe Auproux compte raconter son combat contre la maladie dans un livre « positif ».

Le 11 mars 2019, Agathe Auproux annonce une bien triste nouvelle. Elle est atteinte d’un cancer, « un lymphome exactement ». Après 6 mois de chimiothérapie, l’ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste annonce enfin sa rémission complète. Pendant tout ce temps, la jolie brune n’a cessé de tenir informés ses abonnés sur son état de santé. Que ce soit sur ses coups de mou, ou sur les effets secondaires de la maladie, Agathe Auproux n’a cessé de donner des nouvelles. Si aujourd’hui elle peut se féliciter que tout ça soit derrière elle, la journaliste souhaite toujours porter haut et fort son puissant message de résilience. C’est donc dans un livre qu’Agathe Auproux a jugé bon de parler de son combat et de cette douloureuse épreuve.

C’est dans une story Instagram que la jolie brune a tenu à apporter des informations supplémentaires sur ce fameux livre qui sortira le 2 octobre prochain.

J’ai essayé de vous écrire quelque chose de brut, de vrai. Et de positif, surtout. Malgré les moments compliqués, difficiles à raconter mais racontés sans détour, j’ai voulu transmettre de la force. Je crois qu’on ne mesure qui on est vraiment que face aux obstacles et épreuves de la vie. Et on se sous-estime. Il y a une lumière, puissante, en chacun de nous. Il suffit d’aller la chercher.