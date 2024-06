Sénégal vs RDC : « Gagner pour rester en tête du groupe », Omar Daf

Pour le match entre le Sénégal et la RDC, Omar Daf, ancien international sénégalais et entraîneur respecté, venu rendre visite aux Lions, a été accroché par la presse au stade Abdoulaye Wade.

Omar Daf a souligné l’importance de cette rencontre dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. « C’est un match décisif pour le Sénégal, et il est crucial de gagner pour rester en tête du groupe et renforcer notre position pour la qualification. »

Daf a insisté sur l’importance de la discipline et de la concentration. « La RDC est une équipe solide avec des joueurs talentueux. Il est essentiel que nous soyons disciplinés défensivement et que nous capitalisions sur nos opportunités offensives. »

Il a également parlé de la motivation des joueurs et des attentes des supporters. « Les joueurs savent ce qui est en jeu, et ils sont motivés à 100%. Jouer à domicile devant nos supporters est toujours une source de motivation supplémentaire. Les fans attendent une victoire, et l’équipe est déterminée à leur offrir cette satisfaction. »

En se basant sur son expérience, Omar Daf a rappelé l’importance d’apprendre des matchs précédents. « Nous avons eu des matchs difficiles contre la RDC dans le passé, mais chaque match est une nouvelle histoire. Il est important de tirer des leçons des rencontres passées et de les utiliser pour améliorer notre performance. »

Sur la question de l’absence de Sadio Mané, Omar Daf a reconnu que c’était un coup dur pour l’équipe, mais il a exprimé sa confiance en la capacité des autres joueurs à compenser cette absence. « Sadio est un joueur clé, mais le Sénégal a toujours su trouver des solutions en équipe. C’est une opportunité pour d’autres joueurs de se montrer et de prouver leur valeur. »