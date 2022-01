CAN 2022: Le onze probable de Aliou Cissé face á Malawi

L’équipe du Sénégal va enfin pouvoir aligner son meilleur onze ce mardi, contre le Malawi, pour boucler la phase de poules de la CAN 2022. Une équipe qui devrait avoir fière allure si l’on sait qu’Aliou Cissé va enfin pouvoir disposer de ses cadres, à sa guise et surtout dans un système de jeu autre que le 4-2-3-1 qu’il a déjà utilisé contre le Zimbabwe et la Guinée, sans grand succès. Contre les “Flammes” on pourrait bien revenir au bon vieux 4-3-3 bien plus offensif et surtout mieux adapté aux profils de joueurs dont dispose actuellement le technicien sénégalais.

Le hasard faisant bien les choses, le nouveau gardien fraîchement désigné FIFA The Best, le meilleur gardien de l’année, Édouard Mendy, sera aligné dans la cage. Après avoir jeté son dévolu sur Sény Dieng lors des deux premières sorties des Lions, Aliou Cissé va enfin avoir son gardien fétiche à disposition. Un retour gagnant, celui du capitaine de la team Sénégal, Kalidou Koulibaly qui, après plus d’un mois sans véritablement disputer une rencontre, va pouvoir prendre part aux joutes de Bafoussam. Contre les Malawites, la paire de défenseurs Koulibaly – Diallo devrait être à nouveau aligné avec comme soutien sur les couloirs, Saliou Ciss et Bouna Sarr dont le retour comme latéral droit est fortement pressenti.

En bons lieutenants d’Aliou Cissé, les deux vieux Lions, Idrissa Gana Guèye et Cheikhou Kouyaté le héros du derby contre la Guinée vont constituer le premier rideau devant la défense. Une association qui devait faire beaucoup de bien dans la récupération et surtout les sorties de balles avec le milieu du PSG qui est attendu dans ce rôle “box to box” qui pourrait faire du bien à l’attaque Sénégalaise en panne d’inspiration. Jusqu’à présent, l’attaque de feu annoncée des Lions, n’a pas véritablement fait mouche avec un seul but inscrit sur pénalty, contre le Zimbabwe.

Reste à savoir qui va compléter le trio du milieu ? Pape Guèye, dont la sanction a été provisoirement levée par le tribunal arbitral du sport (affaire Watford – OM), fait partie des joueurs qu’on pourrait retrouver sur le onze de départ de ce mardi après-midi. Sauf si Nampalys Mendy et ou Joseph Lopy réussissent à s’attirer les faveurs du coach Cissé. Le trio Gana – Pape Guèye et Kouyaté a fière allure sur le papier…

Dans cette série de projections, on se demande qui de Boulaye Dia, Famara Diédhiou, ou Habib Diallo va occuper le front de l’attaque. Idem pour le côté droit encore orphelin d’Ismaïla Sarr. Entre la petite surprise que pourrait constituer la titularisation de la pépite, Bamba Dieng, en piston ailier droit et le repositionnement de Mame Baba Thiam à droite, les possibilités sont assez variées pour Aliou Cissé qui a rappelé en conférence d’avant-match, qu’une victoire est capitale pour la suite de la CAN…