Le Président de la République Bassirou Diomaye Faye a dirigé son deuxième conseil des Ministre depuis son accession au pouvoir. Lors de ce conseil des Ministres tenu ce mercredi 17 avril, le Chef de l’Etat a demandé au Ministre en charges des Pêches et des Infrastructures Maritimes et Portuaires de faire le point sur le dossier de la concession des chantiers navals de DakarNave.

Dr Fatou DIOUF est ainsi interpellée par le Chef de l’Etat pour mener une évaluation exhaustive des activités de la société Portugaise et des mesures prises par l’Etat avant la fin de la concession prévue en juin 2024.

Dans le même sillage, le Ministre en charge des pêches et des infrastructures portuaires doit aussi procéder au contrôle des chantiers de l’édification du Port multifonction de Ndayane avec DPWorld et de procéder à la revue de tous les projets et contrats dans le secteur maritime et portuaire précise le communiqué du conseil des Ministres.

“Le Président de la République a demandé, en ce sens, la tenue d’un conseil interministériel spécial sur les infrastructures maritimes et portuaires.” annonce le communiqué.

Pour rappel, les travailleurs de la société Dakar Nave ont reçu une lettre du ministère des Finances et du Budget Moustapha Ba du gouvernement de Amadou Ba sous le règne de Macky Sall, évoquant une intention de non-renouvellement de la concession.

Dakar Nave est une société est affiliée à Lisnave International. Elle a remporté l’appel d’offres pour exploiter les chantiers navals de Dakar, dans le cadre de la restructuration du secteur de la réparation navale lancée dans les années 1990 par l’État sénégalais.

”Société créée par LISNAVE INTERNACIONAL, un groupe de réputation internationale, DAKARNAVE signe en 1999 un contrat avec l’État sénégalais représenté par la SIRN pour l’exploitation en régime d’exclusivité des chantiers navals de Dakar pendant une période initiale de 25 ans” lit-on dans le site officiel de la structure.

Par ailleurs, nous précision ici qu’une convention de concession d’ouvrage de service public est un moyen pour l’Etat et les collectivités territoriales de réaliser des infrastructures nécessaires au développement économique sans bourse délier, puis de récupérer ces ouvrages gratuitement et en bon état de fonctionnement, en fin de période d’exploitation.