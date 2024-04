La Division spéciale de cybersécurité de la police nationale du Sénégal a déféré, ce jeudi, le célèbre activiste guinéen Djibril Agil Sylla. Il a été traîné en justice par son compatriote Kerfalla Camara KPC, un homme d’affaires bien connu. Mais le blogueur est rattrapé par une nouvelle affaire le concernant.

En effet, Djibril Agi Sylla est placé sous mandat de dépôt par le procureur, pour séjour irrégulier, a appris Seneweb de son avocat. Il sera jugé demain vendredi au tribunal de grande instance hors classe de Dakar. L’influenceur guinéen risque d’être extradé, s’il n’a pas de papiers. À cet effet, Me Amadou Aly Kane a contracté Seneweb pour alerter les autorités sénégalaises sur les risques en cas de l’expulsion de cet activiste très critique à l’endroit des autorités guinéennes. Voici le communiqué de l’avocat et défenseur des droits humains.

“ALERTE PRÉCOCE POUR LE BLOGUEUR DJIBRIL AGI SYLLA !

Lorsqu’il accéda au pouvoir en mars 2012, l’un des premiers actes du Président Macky Sall a été d’expulser le blogueur tchadien et militant de la RADDHO, MAkaila Nguebla , vers la Guinée. Sur la pression, a-t-on dit, de feu le Président Idriss Deby. Ironie de l’histoire, c’est Nguebla qui , à chaque réunion du M23 au siège de la RADDHO, s’activait pour trouver un siège au candidat Macky Sall , perçu à l’époque comme un poids léger et à qui personne n’offrait de siège ! Ironie, de l’histoire, c’est également dans l’avion qui le transportait vers la Guinée que Nguebla a rencontré sa bienfaitrice, une co-passagère guinéenne que son histoire a émue et qui prendra sur elle de l’héberger, car, la Guinée était une terre étrangère pour lui. Cette histoire d’expulsion d’activiste étranger va-t-elle se répéter avec le blogueur guinéen Djibril Agi Sylla qui est lui aussi, dans le viseur du pouvoir militaire de son pays ? Tout commence par une plainte contre le blogueur par le puissant homme d’affaires KPC pour diffamation et injure publique.

Sur cette plainte initiale, le parquet sénégalais semble avoir ouvert une enquête sur les conditions d’entrée et de séjour du blogueur au Sénégal. Une enquête sur un ressortissant de la Cedeao, rien que pour cela, laisse songeur ! Djibril Agi a été déféré ce matin au parquet de Dakar. Il fait l’objet d’une première procédure pénale pour séjour irrégulier au Sénégal. Il pourrait être condamné et expulsé possiblement vers la Guinée où, la peau du blogueur ne vaudra pas cher. Si, au moins , le nouveau régime faisait comme MACKY Sall , en ne refoulant pas le blogueur Djibril Agi Sylla vers le pays qu’il a fui , conformément aux conventions internationales sur le droit des réfugiés”