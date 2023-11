Les cours, menés avec la participation active des professeurs de russe sénégalais, comprenaient non seulement des conférences, des exercices, des recherches scientifiques et des textes, mais aussi une communication active avec les écoliers.

Au total, plus de 40 cours ont été dispensés pendant six jours, auxquels ont participé 365 lycéens.

Les enseignants universitaires expérimentés du LETI avaient pour mission de susciter l’intérêt des adolescents sénégalais pour des disciplines qui constituent la base de professions aussi prometteuses que celles de concepteur de systèmes techniques complexes, d’ingénieur électricien ou de concepteur-programmeur. Ces professions seront sans aucun doute nécessaires à la nouvelle économie sénégalaise et ces spécialités peuvent être obtenues dans les universités techniques de Russie.

Le principal obstacle à la formation supérieure des ingénieurs en Russie est la langue, même pour les lycéens sénégalais qui étudient le russe. La langue scientifique et technologique russe n’est pas encore enseignée dans les lycées sénégalais, et les écoliers participant au programme de la Semaine ont fait la première expérience d’apprentissage actif de matériel scientifique en russe.

La transmission magistrale de connaissances scientifiques et techniques à des adolescents, qu’ils soient sénégalais ou russes, ne peut être efficace. C’est pourquoi, dans les classes, toutes les explications théoriques étaient nécessairement accompagnées d’expériences communes, de quêtes et de résolutions collectives de problèmes. En cours de mathématiques, les élèves ont créé de manière autonome des figures topologiques complexes. L’étape suivante est la création d’objets virtuels.

Les cours d’informatique ont éveillé l’intérêt pour le travail dans l’espace virtuel. Pendant ces cours, les enfants ont également dû se mesurer à l’intelligence artificielle pour résoudre des problèmes. Les écoliers ont gagné !

Pavel Baranov, professeur associé au département de télévision et d’ingénierie vidéo de l’université électrotechnique d’État LETI de Saint-Pétersbourg, enseignant en informatique dans le cadre du programme : « Les écoliers sont formidables ! Il est très inhabituel d’être applaudi pendant les cours. Le Sénégal est un pays chaleureux, non seulement en termes de climat, mais les gens ici sont très chaleureux et ouverts »

La physique est un vaste champ de connaissances théoriques, mais les élèves sénégalais ont réussi à appliquer des forces électromagnétiques invisibles pour créer une boussole. Les lois de la thermodynamique, testées dans des expériences avec des objets simples, ont montré que l’expérience ancienne des personnes vivant dans des climats difficiles peut inspirer les futurs ingénieurs sénégalais pour créer les maisons et les villes de l’avenir.

Daniil Safronov, professeur associé au département de mesure laser et de systèmes de navigation du LETI SPbGETU, enseignant de physique dans le cadre du programme : « Pendant les cours sur l’électricité et le magnétisme, les écoliers ont été très attentifs et ont manifesté un grand intérêt. La barrière de la langue a été atténuée par les professeurs sénégalo-russes qui nous accompagnaient. Je leur en suis très reconnaissant ! Seuls de tels projets peuvent renforcer les liens internationaux. Une chose est l’enseignement en ligne avec des cours magistraux sans la participation en direct des gens, une autre est le contact direct avec les étudiants, où, en plus des cours, nous communiquons, ils nous posent des questions sur notre culture, et nous nous intéressons à leur vie. Ce type d’interaction permet de mieux appréhender les possibilités, y compris celle de suivre un enseignement non seulement dans un autre pays, mais aussi sur un autre continent ».

Anastasia Minina, vice-rectrice chargée des activités internationales de l’institut LETI SPbGETU. « La Semaine russe des mathématiques, de la physique et de l’informatique organisée par le LETI, en collaboration avec l’agence russe Rossotrudnichestvo, est devenue pour nous une nouvelle étape dans l’établissement de relations constructives entre la Fédération de Russie et le Sénégal dans le domaine de l’enseignement des sciences et de la technologie. Outre l’expérience acquise, les résultats du travail conjoint des spécialistes russes et des enseignants sénégalais de langue russe sont devenus du matériel pédagogique et méthodologique qui pourra être utilisé pour préparer les écoliers sénégalais à maîtriser la langue russe de la science et de la technologie, ainsi que du matériel en physique, en mathématiques et en informatique. Nous attendons les enfants sénégalais en Russie, j’espère vraiment qu’ils choisiront nos universités pour la suite de leurs études !»

Fondée en 1886, la première université électro-technique d’État de Saint-Pétersbourg « LETI » a accepté pour la première fois un groupe de candidats sénégalais au département préparatoire en 2023. L’équipe du projet espère que l’un des résultats du programme sera un plus grand nombre d’étudiants, de maîtres et de jeunes scientifiques sénégalais recevant une formation en Russie.

Toutes les conditions sont réunies pour cela : des contacts directs établis avec les écoles sénégalaises, l’Association des professeurs de langue russe et l’Association des diplômés des universités russes et, peut-être plus important encore, l’énorme potentiel créatif et intellectuel des étudiants sénégalais, qui peut être exploité dans le cadre de futurs programmes et projets éducatifs conjoints.

Le projet « Semaine russe des mathématiques, de la physique et de l’informatique » a été mis en œuvre avec le soutien de l’agence d’État Rossotrudnichestvo de la Fédération de Russie et du ministère sénégalais de l’éducation publique. La mise en œuvre du programme éducatif a bénéficié de l’aide active:

L’Ambassade de Russie au Sénégal et personnellement le second consul Diana Klepatskaya l’Association des professeurs de langue russe et personnellement Mr Ngor Sarr, Mr Amade Sega Diop, Mr Ibrahima Sane, l’Association des diplômés universitaires russes en République du Sénégal et personnellement Mr Mamadou Diagne ,Mr Demba BA, Mr Ngor Sarr , Mr Mamadou Ibra Kane ainsi que les proviseurs : Mme Fatimata Sow Sarr (Lycée Kennedy), Mr. Thomas D. Kamara (Lycée Thiaroye), Mr. Daouda Fall (Lycée Malick Sy) et Mr Ibou Ngom (Lycée Bambey Sérère).