Sénégal : Parole d’une confinée testée négative à la Covid-19

Elle a passé 29 jours en isolement. Cette confinée faisait partie des 42 Sénégalais bloqués aux Etats-Unis et finalement mis en quarantaine dans un hôtel sis au Lac rose suite aux mesures prises contre la propagation du coronavirus. Et, elle est loin de ceux qui nient depuis toujours l’existence de cette maladie.

Arrivés, 5 cas positifs ont été détectés parmi eux. Après une période d’incubation de 14 jours, 4 autres passagers du Vol Delta sont déclarés positifs. Soit un total de 9 personnes. Une autre observation s’imposait. Mais, face à un risque élevé de contagion sur le site, les autorités sanitaires ont pris la décision de laisser ces confinés rentrer chez eux tout en leur demandant de respecter les mesures sanitaires. Testée négative à plusieurs reprises, cette patiente, sous le couvert de l’anonymat, sort enfin de son mutisme pour rendre un hommage au personnel médical avec lequel, elle a vécu une période rythmée par la déprime et le stress. Le voici !

« A ces ‘’masqués’’ sous leurs combinaisons venues procéder à l’enlèvement des testés positifs



« Ils sont des hommes et des femmes dévoués qui tiennent la première ligne qui sépare un cas suspect d’un testé positif à la Covid-19. Ce sont nos vaillants soldats de la santé, parés de leurs blouses blanches et répartis dans les différents districts à travers les 196.712 Km2. Même si les visages les plus connus qui symbolisent cette lutte contre ce nouveau coronavirus nous sont devenus familiers au même titre que le onze national de la dernière coupe d’Afrique, ils sont des dizaines engagées au quotidien dans ce combat pour préserver les Sénégalais qui sont à l’ombre du dispositif et que j’ai eu l’honneur de fréquenter et d’entretenir au téléphone. À ce personnel de santé qui a pris soin de moi lors de mon confinement, à ces laborantins qui ont analysé plus d’une fois mes prélèvements revenus négatifs, à ces ambulanciers qui m’ont souvent angoissée par le gyrophare, à ces « masqués » sous leurs combinaisons venues procéder à l’enlèvement des testés positifs, à ces travailleurs sociaux emplis de joie et de bonne humeur… »



« Des hommes et des femmes sont là pour préserver des vies face à la menace venue d’ailleurs et avec les rares moyens dont ils disposent »

« À vous messieurs et mesdames des centres de santé, postes de santé, cases de santé et personnel hospitaliers de mon pays, je vous dis Merci. Merci d’avoir veillé sur moi, merci d’avoir assuré ma prise en charge, merci de m’avoir donné de votre temps et de votre compétence, merci d’avoir été là pour moi ».

« Je ne vous regarderai plus de la même façon, car je sais que chez moi, dans mon Sénégal à moi, des hommes et des femmes sont là pour leurs compatriotes, pour préserver des vies et garder notre système sanitaire résilient face à la menace venue d’ailleurs et avec les rares moyens dont ils disposent. Je prierai pour vous en ce mois béni de Ramadan, pour que Allah vous rétribue au centuple vos bienfaits. Mais surtout je porterai un plaidoyer autour de moi pour que votre parole soit sacrée et que vos consignes soient respectées. Merci ! »