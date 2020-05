Considéré comme l’homme politique qui a su rassurer les populations au moment où les candidats à la dernière présidentielle leur promettaient la victoire ou l’insurrection, Me Madické Niang est, aujourd’hui, présenté comme l’homme du consensus. En retrait de toute vie publique, l’ancien ministre des Affaires Etrangères, et avocat de Me Abdoulaye Wade, aimerait -en ces moments durs où le peuple est confronté à la pandémie du covid-19- rendre hommage à ce beau petit du Sénégal qu’il aime de tout son cœur.

Mes chers compatriotes, la fête internationale du travail, célébrée aujourdhui dans la plupart des pays dans le monde, m’offre encore une fois l’occasion de vous rendre hommage, vous nos vaillantes et vaillants travailleurs qui tenez debout les édifices économiques et sociaux de notre pays le Sénégal. Vous le méritez amplement pour le combat inlassable que vous menez tous les jours au service du mieux-être de notre peuple.

Ce jour, vendredi 1 mai 2020, toutes mes pensées vont à vous et à vos familles, car à la sueur de vos fronts, vous participez à l’édification de notre nation, vous la rendez plus forte et mieux armée face aux défis de demain.

Chers travailleurs, en cette période marquée par cette malencontreuse pandémie de Covid-19, je sais que vos peines et vos peurs sont grandes, car la majeure partie de vos activités, sont mises à l’arrêt, menacées ou considérablement amoindries. Mais, tenez bon, je veux ici, vous encourager et appeler chacun d’entre vous à renforcer sa résilience, car ensemble nous surpasserons cette dure épreuve.

Cette célébration représente aussi, pour moi, une bonne opportunité de féliciter et d’encourager les centrales syndicales et les syndicats et leur dire que nous sommes conscients du rôle important qu’ils ne cessent de jouer pour la défense des intérêts des travailleurs. Me rappelant Karl Marx qui disait : « Prolétaires de tous les pays unissez-vous » moi, je vous dis « Travailleurs de tous les pays, restez debout ! »

Bonne fête internationale du travail

Président Madické Niang.