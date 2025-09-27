Sénégal – ONU : Bassirou Diomaye Faye et Antonio Guterres plaident pour un multilatéralisme plus humain et équitable

Le Président de la République Bassirou Diomaye Faye a eu aujourd’hui un entretien avec M. Antonio Guterres, Secrétaire général des Nations Unies, à l’occasion de la 80ᵉ Assemblée générale des Nations Unies.

Le Secrétaire général a salué l’excellence des relations entre le Sénégal et les Nations Unies, mettant en avant le leadership et l’engagement du Sénégal et du Président Faye, sur le multilatéralisme et sur les grands défis en Afrique et dans le monde. Il a souligné que l’Afrique demeure une priorité essentielle pour l’ONU, notamment dans la perspective d’une réforme du système financier international pour plus de justice et d’équité au bénéfice des populations.

Le Président a, pour sa part, réaffirmé l’attachement du Sénégal à un multilatéralisme rénové, plus humain, plus efficace et respectueux de la dignité des peuples.

Les deux dirigeants ont enfin salué la dynamique du processus de redéploiement des agences onusiennes à la Maison des Nations Unies de Diamniadio.