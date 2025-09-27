LE TOURISME NOIR: Pourquoi et comment développer ce type de tourisme important au Sénégal ( par Dr Philippe Ndiaga Ba )

LE TOURISME NOIR !

Le tourisme noir, aussi appelé Thanatourisme, consiste à visiter des lieux associés à la mort, aux catastrophes et à la souffrance. Cette forme de tourisme peut englober divers lieux, notamment les champs de bataille, les prisons, les cimetières, les camps de concentration et les musées consacrés à des événements tragiques. Aujourd’hui, dans le cadre de la célébration du l’anniversaire du naufrage du bateau le Joola, nous nous proposons de partager une petite réflexion sur l’opportunité de développer ce type de tourisme au Sénégal.

Le naufrage du bateau le Joola, 23 ans après, faudrait-il se limiter seulement à la journée de commémoration annuelle ?

La réponse est sans nul doute, non. Car si nous poussons la réflexion, il ressort que d’autres actions sont possibles dans un cadre touristique bien réfléchi. Il ne s’agit pas de commercialiser cet évènement macabre, mais de le rendre actuel, tel un rappel quotidien à la conscience collective afin que jamais une telle tragédie ne se reproduise. Aujourd’hui, fort heureusement que les autorités administratives ont posé les jalons avec l’érection dans la ville de Ziguinchor d’un musée imposant au bord du fleuve Casamance, lieu de départ dudit Bateau, en souvenir de la tragédie du Joola. Au-delà de cette initiative, qu’est ce qui peut être fait pour que le musée joue son véritable rôle ?

Á notre avis, tout d’abord, il faut former davantage le personnel en charge de la conservation du musée. Ensuite, il faudrait tracer un circuit touristique prenant en compte les cimetières en relation avec le naufrage par exemple : celui de Mbao, de la Gambie (Bassori), de Kabadio et de Kantène, et qui se termine au musée le Joola. Dans chaque site, on pourrait former des guides professionnels (parlant plusieurs langues locales et étrangères), harmoniser et encadrer le discours. Il faudrait aussi aménager des espaces de recueillement pour les visiteurs. Pour rappel, parmi les victimes du bateau, il y a des nationalités différentes, ce qui voudrait dire qu’au-delà du Sénégal, le naufrage a touché d’autres pays dont les ressortissants seraient sans doute intéressés à venir visiter et se recueillir sur les tombes.

Par ailleurs, il serait très essentiel d’encadrer les visiteurs du mémorial, des cimetières du naufrage tout en leur permettant de prendre des images. Cette ouverture, loin de banaliser la tragédie, contribuerait à une meilleure communication et à la diffusion de la mémoire collective. Les images partagées par les visiteurs, notamment à travers les réseaux sociaux, participeraient à sensibiliser un plus large public, au Sénégal comme à l’international et renforceraient la lutte contre l’oubli. Cette mesure éviterait de réduire la mémoire du naufrage à une seule journée de commémoration annuelle. Cela permettrait aussi de faire du mémorial du Bateau « le Joola », un lieu vivant de transmission, de recueillement et de réflexion permanente.

Sur le plan de l’artisanat, une salle d’exposition-vente pourrait être aménagée dans l’enceinte du musée le Joola pour exposer et/ ou vendre des objets d’art qui ont trait à la tragédie. Avec des stands qui seraient tenus par des parents des victimes ou des rescapés, ce qui leur ferait des entrées d’argent. Sur les recettes annuelles que vont générer les visites du musée, prévoir un pourcentage qui sera versée à l’association des parents de victimes. Dans un autre registre, avec l’évolution de la technologie, nous proposons la construction ou l’aménagement d’un centre d’interprétation bien équipé avec des simulations qui permettraient aux visiteurs de revivre ce qui s’est passé.

En somme, nous invitons à pousser la réflexion pour une meilleur considération des victimes et des rescapés du Joola, de leurs familles respectives et du monde entier. Une lutte constante et quotidienne contre l’oubli et la négligence. Enfin, disons que l’enjeu d’un tel projet serait pédagogique, sécuritaire, préventive, civique et culturel pour la transmission de l’histoire et des valeurs, mais aussi une source de développement pour les territoires.

Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix, Amen !