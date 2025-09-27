Madiambal Diagne réagit contre son mandat d’arrêt international: « J’affirme qu’avant…»

Hier vendredi, le ministère de l’Intérieur a annoncé avoir reçu notification d’un mandat d’arrêt international décerné contre le «fugitif» Madiambal Diagne. Mandat délivré par le Président du Collège des juges d’instruction du pool judiciaire financier. Le principal concerné a réagi tôt ce samedi.

«Je prends note de l’annonce d’un mandat d’arrêt international émis contre moi. Je rappelle que c’est moi-même qui ai informé de ma présence en France et de mon prochain retour au Sénégal», dit-il dans un post via X.

Le propriétaire du Groupe Avenir communication assure qu’il va venir au pays, faire face à ses responsabilités : « J’affirme qu’avant l’exécution d’un tel mandat, je me présenterai à la Justice de mon pays», promet-t-il.