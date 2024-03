“Au Sénégal, on doit apprendre à respecter les forces de … “Politique Abdou Karim Fofana

La loi d’amnistie tant décriée, ne profite-t-elle pas plus aux forces de l’ordre, accusées d’exactions et de tortures sur des manifestants durant les dernières années ? La question a été posée à Abdou Karim Fofana, ministre et porte-parole du Gouvernement, qui a botté en touche.

“Pour l’amnistie, c’est aberrant de dire (que ce sont les forces de l’ordre qui sont visées). Les FDS n’ont pas choisi un jour comme ça pour aller attaquer ou d’aller réprimer des gens. Vous avez vu pendant des mois au Sénégal des enquêtes policières qui ont démontré des manifestants qui étaient armés, qui préparaient des cocktails Molotov. Vous avez entendu parler de forces spéciales et tout ça. Donc vouloir enjamber tous ces faits très négatifs, très criminels et parler des forces de l’ordres… Elles n’ont fait que leur boulot. Il faut les respecter et les féliciter“, a-t-il déclaré lors de son entretien avec Brut.

Pour lui, il faut également mettre l’accent sur la “violence des manifestants”. “Moi je pense qu’au Sénégal, on doit apprendre à respecter les forces de défense et de sécurité. Parce qu’elles ont quand même un rôle extrêmement important. On ne parle pas souvent de la violence des manifestants. Souvent, on ne fait pas le bilan chez les forces de l’ordre“, a-t-il dénoncé.