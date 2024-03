L’amnistie controversée au Sénégal : Un équilibre fragile entre réconciliation et impunité. (Par Ndiawar Diop)

Le projet d’amnistie initié par le président sénégalais Macky Sall, actuellement en débat à l’Assemblée nationale, suscite des vagues de controverses dans le pays. La proposition vise à couvrir les crimes commis entre février 2021 et février 2024, notamment lors de manifestations et pour des motivations politiques, qu’ils aient été jugés ou non.

La période concernée par cette loi d’amnistie coïncide avec des troubles politiques et sociaux au Sénégal, caractérisés par des manifestations, des pertes humaines et d’importants dégâts matériels. Le président Macky Sall affirme que cette mesure vise à “pacifier l’espace public sénégalais” et à “appeler à la réconciliation”.

Cependant, des voix s’élèvent contre cette proposition, notamment des organisations de défense des droits de l’homme et certains membres de la majorité. Le principal point de friction réside dans le fait que l’amnistie pourrait empêcher la poursuite des responsables de violences et de destructions matérielles, risquant ainsi de favoriser l’impunité.

Une autre préoccupation majeure concerne la sélectivité potentielle de cette amnistie. En l’absence de la possibilité de poursuivre ceux qui ont commis des actes répréhensibles, certains estiment que la loi pourrait être interprétée de manière partiale, soulevant des questions sur son impact sur des personnalités politiques clés.

Des membres de l’opposition, tels que Bassirou Diomaye Faye, pourraient bénéficier de cette amnistie, soulevant des interrogations sur le traitement des acteurs politiques impliqués dans des affaires judiciaires. Ousmane Sonko, opposant numéro un du pays actuellement en prison, pourrait également voir son cas influencé par cette loi, soulignant le risque de politisation des poursuites judiciaires.

En somme, la proposition d’amnistie au Sénégal soulève un dilemme délicat entre la nécessité de réconciliation nationale et la garantie de la justice. Alors que le président Macky Sall aspire à pacifier le pays, les inquiétudes quant à l’impunité et à la sélectivité de cette mesure persistent, illustrant les défis complexes auxquels est confrontée la société sénégalaise dans cette période politique tendue.