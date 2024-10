Sénégal – Malawi : Voici comment suivre le match en direct à la télévision ou sur internet

Le Sénégal affronte le Malawi ce vendredi 11 octobre 2024 au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, pour le compte de la 3e journée des qualifications à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025. Dans un contexte où les Lions de la Teranga doivent impérativement l’emporter pour rester à la hauteur du Burkina Faso, qui s’est imposé 4-1 contre le Burundi, cette rencontre revêt une importance cruciale pour les deux équipes.

Du côté sénégalais, ce match est d’autant plus scruté qu’il marque les débuts de Pape Thiaw en tant qu’entraîneur intérimaire, suite au départ d’Aliou Cissé. Thiaw, bien conscient de la pression, a insisté sur la nécessité de rester concentré face à une équipe du Malawi qui, bien que dernière du groupe L, cherchera à décrocher ses premiers points dans cette compétition.

Diffusion en direct : où regarder le match

Pour les amateurs de football, plusieurs diffuseurs permettront de suivre cette rencontre en direct, que ce soit à la télévision ou en ligne. Le coup d’envoi est prévu à 19h GMT, et les options de diffusion sont les suivantes :

RTS : La chaîne nationale sénégalaise diffusera le match pour les téléspectateurs locaux.

: La chaîne nationale sénégalaise diffusera le match pour les téléspectateurs locaux. beIN Sports 6 : Disponible pour les abonnés en France, cette chaîne retransmettra également la rencontre.

: Disponible pour les abonnés en France, cette chaîne retransmettra également la rencontre. Canal+ Sport 2 : Autre option pour suivre le match en direct.

Toutes ces chaînes proposent également un accès via leurs plateformes numériques, permettant aux fans de visionner la rencontre sur Internet via des applications ou des sites web.

Enjeux du match

Malgré son statut de favori, le Sénégal devra se méfier du Malawi. Bien que ce dernier soit en quête de ses premiers points dans cette phase de qualifications, Pape Thiaw a souligné l’importance de rester vigilant et de ne pas sous-estimer l’adversaire. Pour les Lions de la Teranga, une victoire est indispensable pour maintenir la pression sur le Burkina Faso et espérer s’assurer une place à la prochaine CAN.