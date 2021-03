Sénégal -Eswatini : Turn-over, les nouveaux pour confirmer ce mardi

Ils avaient séduit, vendredi dernier, face au Congo (0-0). Ce mardi, pour le compte de la sixième et dernière journée des éliminatoires de la Can de Cameroun 2022, Abdou Diallo, Nampalys Mendy, Ballo Touré, Pape Matar Sarr…, sont sur le terrain de la confirmation.

Les deux derniers matches du Sénégal sont des rencontres qui vont permettre à Aliou Cissé d’évaluer ses joueurs. C’est ce qui était attendu. Vendredi dernier, contre le Congo à Brazzaville, le sélectionneur du Sénégal n’avait pas hésité à aligner d’entrée de jeu, quatre nouveaux joueurs dans son onze de départ. Il s’agit des défenseurs, Abdou Diallo, Ballo Touré et des milieux de terrain, Nampalys Mendy et Pape Matar Sarr. Tous ces quatre joueurs ont été crédités d’un bon match pour leur première avec les «Lions».

Ce mardi, contre Eswatini, ils sont attendus sur le terrain de la confirmation. Au fait, s’ils sont reconduits. Le défenseur du Paris Saint-Germain (Psg), Abdou Diallo, est celui qui a reçu plus de compliments, pour avoir livré un match abouti. L’ancien de Borussia Dortmund qui a répondu aux attentes, a confirmé tout ce que les observateurs du football disaient de lui. Le sélectionneur, Aliou Cissé a lui-même expliqué ce qu’il pourrait apporter dans la «tanière». «L’arrivée de Abdou Diallo, en axe gauche, c’est très important. Surtout un axe gaucher et arrière gauche, c’est quelque chose pour l’évolution de cette équipe. Pour la résolution du couloir gauche qui a toujours était une équation, j’ose espérer qu’avec l’arrivée de Abdou Diallo et de Ballo Touré, que ce sera fait très rapidement», avait-il soutenu, avant le match Congo-Sénégal.

Lui emboitant le pas, son ancien coéquipier de la génération 2002, le latéral droit, Ferdinand Coly a loué ses qualités du «Parisien». «On a un très bon joueur qu’est Abdou Diallo. Il vient d’arriver. Il ne faut pas lui mettre la pression. Un défenseur n’est pas comme un attaquant qui doit marquer vite. Mais, il a fait une très belle première en jouant sobrement, en montrant aussi sa puissance», affirme l’ancien joueur de Lens, dans le colonnes de Stades. S’il est reconduit, l’ancien capitaine de l’équipe nationale espoirs de la France doit encore faire montre de bonnes dispositions.

Idem pour le latéral gauche de l’As Monaco. Ballo Touré qui doit rééditer sa performance de vendredi dernier. Au niveau de l’entrejeu, Nampalys Mendy et Papa Matar Sarr, qui avaient aussi tiré leur épingle du jeu contre le Congo, doivent avoir l’audace de répéter les bonnes choses dans l’animation du jeu. D’ailleurs, le milieu de terrain de Leicester, a indiqué, sur son compte Twitter, qu’il est pressé d’enchainer avec les «Lions». «Fier de faire partie des «Lions» de la Teranga. De bonnes sensations pour ma première sélection avec le Sénégal, hâte d’enchainer», a-t-il lancé.