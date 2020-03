Sénégal : 6 régions et 78 districts sanitaires touchés par le coronavirus

6 régions sont actuellement touchées par le coronavirus. Selon le Directeur du Centre des opérations d’urgence sanitaire (Cous) du ministère de la Santé et de l’Action sociale, Docteur Abdoulaye Bousso. Après Dakar, Thiès, Diourbel, Ziguinchor, Saint-Louis, Fatick vient de s’ajouter à la liste. Toutefois, cette 6ème région a une particularité. « Le cas qui a été diagnostiqué à Fatick est un cas importé qui était dans un transport en commun en route vers Kédougou. Notre système l’a détecté et il a été arrêté à Fatick, testé et diagnostiqué positif », a-t-il fait remarqué.

L’expert en gestion des urgences et catastrophes sanitaires a également déclaré que 78 districts sanitaires sont touchés dans le pays par la maladie dénommée Covid-19.