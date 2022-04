Les automobilistes peuvent pousser un ouf de soulagement. La ministre en charge du Pétrole et des Energies, Sophie Gladima Siby, a réceptionné jeudi, deux cargaisons de carburant au Port autonome de Dakar. Il s’agit de 25 000 tonnes de gasoil et 18 500 tonnes d’essence.

Après la réception du diesel et de l’essence, Sophie Gladima Siby s’est rendue au dépôt de stockage de Poutou, sis à Yarakh. Sur place, elle a assuré de la disponibilité en quantité suffisante du diesel et de l’essence.

“Le produit sera disponible parce que nous avons déjà deux cargaisons qui déchargent, il y a un bateau qui est au large et qui va décharger dès que ces bateaux vont partir. Ils nous ont dit deux jours. Mais, il y a la commande de la SAR( Société africaine de raffinage), et la commande de Total qui vont venir et donc nous pensons que jusqu’au mois de mai, il n’y aura pas de rupture par rapport à ce qui est disponible. Mais les commandes vont être lancées“, a-t-elle rassuré.

La ministre du Pétrole et des Énergies a lancé un appel aux usagers afin qu’ils évitent les longues files d’attente devant les stations-services mais aussi à éviter de venir avec plusieurs voitures.

“Il faut qu’on soit patriote et solidaire. Au lieu qu’une seule personne vienne avec 7 voitures et qu’elle le poste dans les réseaux sociaux, on peut venir avec une voiture parce qu’on devrait permettre à ces autres Sénégalais d’avoir un peu de produit“, a-t-elle lancé.