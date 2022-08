Mali: Seize mois de captivité pour le journaliste français Olivier Dubois….

Il vient de passer son deuxième anniversaire en captivité. Olivier Dubois a eu 48 ans le 6 août, et cela fait désormais 16 mois qu’il est otage au Mali. Le journaliste français a été enlevé le 8 avril 2021 à Gao alors qu’il était en reportage. Collaborateur de Jeune Afrique, du Point et de Libération, Olivier Dubois est depuis apparu dans deux vidéos dans lesquelles il explique être retenu par le Jnim, le Groupe de soutien à l’Islam et aux musulmans dirigé par Iyad Ag Ghaly et lié à al-Qaïda.

Le Mali et la France assurent être engagées pour sa libération, mais ne donnent toujours aucun détail sur les actions entreprises en ce sens. En attendant qu’il retrouve la liberté, RFI donne la parole à la famille d’Olivier Dubois tous les 8 du mois. Dans la dernière preuve de vie diffusée par ses ravisseurs, Olivier Dubois expliquait qu’il pouvait entendre ses messages, là où il se trouve, et qu’ils lui étaient évidemment d’un grand soutien.

Déborah Al Hawi Al Masri, compagne d’Olivier Dubois et mère de ses enfants